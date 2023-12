Caltanissetta | sequestrati beni per 760 mila euro e 19 misure cautelari a imprenditori**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - La Procura di Caltanissetta, nell'ambito di un'ampia indagine che ha visto coinvolte diverse imprese, non solo locali ma anche dislocate sul territorio nazionale ha sottoposto a sequestro - a seguito di decisione del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, che ha annullato il provvedimento di rigetto del GIP -per un totale di circa 760.000, "provento di una serie di reati tributari e violazioni alla disciplina giuslavoristica". La presumibile struttura organizzativa, oltre alle specifiche violazioni tributarie, è quella per cui le imprese appaltatrici dislocate sul territorio nazionale, "utilizzando lo strumento negoziale del contratto di appalto di servizi stipulato con le imprese committenti, dissimulavano una illecita intermediazione di manodopera, non assumendo su di sé alcun rischio di impresa e al ...