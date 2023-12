Calendario di Avvento 2023 | scopriamo il proposito del 22 Dicembre

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Unda vivere ogni giorno, (unito alla preghiera, alla Parola e ai sacramenti, la Santa Messa e la Confessione in particolare), per rinnovarci interiormente in questo tempo diquello di oggi. Tradizionalmente è composto da 25 finestrelle, o sacchetti o anche bigliettini, a seconda delle diverse creazioni, e in giro se ne L'articolo proviene da La Luce di Maria.