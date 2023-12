Calciomercato Juventus | a centrocampo non solo acquisti | un giocatore in uscita

Leggi su today

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L'obiettivo della, in vista dell'imminente sessione invernale di, è chiaro: rinforzare il, reparto alle prese con i lunghi stop di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, fermati rispettivamente per doping e scommesse illecite, con almeno un innesto. I bianconeri, in...