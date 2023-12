Calciomercato | in serata ha lasciato Napoli | va a svolgere le visite mediche?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023), il centrocampista hala città, probabilmente perlecon il prossimo club Manca davvero poco all’inizio della sessione diinvernale di gennaio. Ilè quindi alle prese con le prime trattative. De Laurentiis, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, ha detto che rinforzerà la squadra con un centrale di difesa, un terzino destro come vice Di Lorenzo e un centrocampista, forse due. Oltre questo il patron azzurro ha di fatto salutato Eljif Elmas, in partenza in direzione Lipsia. “È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti”, questo il rimprovero di De Laurentiis. Elmas – Lipsia, cessione ad un passo: indizio dalla ...