Calciomercato – Il Bayern Monaco osserva un difensore del Milan

È venuta comunque fuori una big, ho già giocato contro il'. SUPERLEGA - 'Bisogna vedere l'evoluzione della vicenda. Io sono un tradizionalista, non mi piace tanto nemmeno la prossima Champions'...L'allenatore Pep Guardiola aveva già vinto tre volte questo trofeo con Barcellona (2009 e 2011) eMonaco (2013). Il club inglese chiude così un 2023 quasi perfetto con le vittorie di Champions ...Acque agitate in casa Lazio. Lotito convinto ad andare avanti con Sarri. Ma qualcuno pagherà per il flop in campionato.Il Manchester City ha vinto il Mondiale per club, battendo 4-0 i brasiliani del Fluminense in finale a Gedda (Arabia Saudita) grazie alla doppietta di Alvarez, all'autorete di Nino e al gol di Foden.