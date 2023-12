Calcio | Serie A | Salernitana-Milan 2-2**

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Salerno, 22 dic. - (Adnkronos) -pareggiano 2-2 nell'anticipo della 17/a giornata diA, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio rossonero con Tomori al 17', replicano al 42' Fazio e al 63' Candreva. Jovic al 90' firma il definitivo 2-2 evitando il ko alla squadra di Pioli. In classifica ilè terzo con 33 punti, 8 in meno dell'Inter e 4 della Juventus; i granata restano ultimi a quota 9.

Reggio Emilia, 22 dic. -(Adnkronos) - Il Genoa batte in trasferta per 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, disputato al ... (liberoquotidiano)

Empoli, 22 dic. - (Adnkronos) - La Lazio batte in trasferta per 2-0 l'Empoli, nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ... (liberoquotidiano)

Numeri da centravanti che se uniti ai soli 23 anni di età, fanno di O'Riley uno dei maggiori prospetti deldanese. Per tutta questadi motivi l'Inter starebbe pensando di portarlo alla ...Ennesimo infortunio in casa Milan. Fikayo Tomori, infatti, ha accusato un problema muscolare in occasione del gol del 2 - 1 della Salernitana. Il difensore del Milan (autore del gol dei rossoneri) è ...Adnkronos) - Si chiude sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Salernitana-Milan, anticipo della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio ...Un Rimini lontano parente rispetto a quello di qualche settimana fa si arrende al Romeo Neri contro il Gubbio (1-2). Decidono Di Massimo all’11’ e ...