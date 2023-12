Calcio | Sarri | ' con tranquillità torneremo a giocare il nostro calcio | ora bene a tratti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Empoli, 22 dic. - (Adnkronos) - "Ci serviva ritrovare punti e fiducia, ma possiamo fare meglio. Le due sostituzioni ci hanno un po' scombussolato. Oltre ai tre punti speriamo che questa vittoria ci dia un po' di fiducia per alzare la qualità del gioco. Per lunghidi partita siamo stati attenti, ma qualcosa abbiamo concesso. Dobbiamo avere più continuità anche nella fase difensiva". Queste le parole dell'allenatore della Lazio Mauriziodopo la vittoria per 2-0 sul campo dell'Empoli. “Abbiamo fatto 4 vittorie nelle ultime sette, e le due sconfitte contro Atletico e Inter ci stanno -aggiunge il tecnico toscano a Dazn-. Con piùpossiamo tornare ail, ora lo tiriamo fuori solo a". Dal mercato ...