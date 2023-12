Calcio | Manchester City vince il mondiale per club | Fluminense ko 4-0**

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Jeddah, 22 dic. - (Adnkronos) - Ilper la prima volta nella sua storia ilper. Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano con un netto 4-0 i brasiliani dellanella finale disputata al King Abdullah Sportsdi Jeddah, in Arabia Saudita. Partita subito in discesa per gli uomini di Pep Guardiola, avanti dopo 40 secondi con il tap-innte di Julian Alvarez, poi il raddoppio con l'autogol di Nino al 27'. Nel secondo tempo gli inglesi controllano e chiudono i conti con Phil Foden al 72' e ancora Alvarez all'88'.

La gara traCity e Fluminense, finale del Mondiale per club, si giocherà oggi allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. Di fronte la squadra di Guardiola, vincitrice la scorsa ...Obiettivo è quello - grazie al lavoro ai fianchi sul giocatore iniziato addirittura un anno fa, quando Ausilio se ne era innamorato al Mondiale - di bruciare sul tempo addirittura ilCity .Il Manchester City passeggia sul Fluminense e porta a casa il Mondiale per Club 2023. La formazione di Pep Guardiola non ha lasciato scampo ai brasiliani, travolti 4-0 nella finale di Jeddah: ...A 3’ dalla fine il poker con Julian Alvarez: doppietta per l’argentino, miglior giocatore in campo. Il trofeo torna a Manchester dopo 15 anni (lo United lo vinse nel 2008 contro l’Ldu Quito) e resta ...