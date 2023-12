Calcio | Lautaro | costretto a fermarmi dopo 89 partite di fila

Pessime notizie per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, perdonoMartinez almeno per una partita dopo l'infortunio accusato durante il primo tempo supplementare nell'ottavo di finale della coppa Italia contro il Bologna. Ma non finisce qui perché il ...Lo ha detto l'attaccante dell'InterMartinez confermando, in un post su Instagram, il suo stop per la gara contro il Lecce di domani. "Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di ...Lautaro Martinez non ci sarà domani per Inter-Lecce e molto probabilmente salterà anche l'ultima sfida dell'anno, la trasferta sul campo del Genoa in programma il 29 dicembre. Oltre il danno ...Inter e Lecce si affronteranno nel sabato pomeriggio della 17esima giornata. Da una parte i nerazzurri proveranno a riscattare l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna, mentre i giallorossi ...