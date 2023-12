Calcio | Inter Risentimento agli adduttori per Lautaro Martinez

Per un recupero da questo tipo di infortunio servono sui 10/15 giorni, quindi l'proverà a recuperarlo appunto per la sfida contro l'Hellas. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! ...Un match interessante per una Juve che non vuole mollare la presa sull'capolista dopo l'allungo della settimana scorsa dettato dalla vittoria esterna dei nerazzurri contro la Lazio e dal pari ...Cosa significa essere Inter Quali sono i valori di vita che ha sempre voluto ... Tutto questo, messo in chiaro in una grande squadra di calcio, che vive in mezzo a tanti soldi, permette di esprimersi ...Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez confermando, in un post su Instagram, il suo stop per la gara contro il Lecce di domani. "Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di ...