Calcio | ecco gli anticipi e posticipi della serie A fino al 3 marzo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic. (askanews) – La Legaha ufficializzato gli orari delle partite dalla 20^ alla 27^ giornata. Domenica 4 febbraio si gioca Inter-Juventus alle 20.45. In programma sempre a febbraio i recuperi delle partite di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina impegnate in Supercoppa dal 21 al 25 gennaio.tutte le date con le indicazioni complete per. Le Final FourSupercoppa Italia hanno portato allo slittamento di una giornata diA (e altrettanti turni di Coppa Italia): non più dal 4 all’8 gennaio 2024, ma dal 21 al 25 (datafinalissima) a Gedda in Arabia Saudita. 17^ GIORNATA (22-23 dicembre) Empoli-Lazio: venerdì 22 dicembre, 18.30 Sassuolo-Genoa: venerdì 22 dicembre, 18.30 Monza-Fiorentina: venerdì 22 dicembre, ...