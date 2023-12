Calcio | Cardinale | non sono soddisfatto dei risultati del Milan

(Di venerdì 22 dicembre 2023) "Come tutti voi, nondella nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League, ma so dai miei decenni nello sport che la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint,...

...che garantiranno il ritorno all'eredità di campioni che AC Milan ha ottenuto molto prima della nostra proprietà' 'Non può prevalere l'emotività'poi prosegue: 'Lo sport e il..."Lo sport e ileuropeo sono carichi di emotività - ricorda- e questa è anche la grande bellezza del. Ma l'emotività non può avere la meglio per chi, come noi, ha la ...Con sistemi e risultati che non hanno lasciato particolarmente entusiasta Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird Capital ... ottenuto molto prima della nostra proprietà. Lo sport e il calcio europeo ...Un sodalizio iniziato un anno fa e culminato con il raduno di ON a Ferrara, dello scorso giugno, in una memorabile giornata di sport e passione per il calcio. Le due realtà porteranno avanti il ...