Bufera sul giocatore della Roma per il post denigratorio su Giulia Cecchettin | ma lui si difende | “Sono stato hackerato”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 Nellamediatica è finito Luigi Cherubini, 19 anni, giovane promessaPrimavera che recentemente ha anche esordito in prima squadra grazie a Mourinho, che lo ha mandato in campo nella sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. Il calciatore su Threads, il nuovo social di Meta che ha debuttato da poco, ha taggato due persone, forse amici o conoscenti, in risa ad un meme scioccante che ritrae, uccisa lo scorso 1° dicembre, e un sacchettospazzatura. La difesa del calciatore: “” Non c’erano emoji né altri commenti, solo il tag a due account dal profilo Threads. Ilrisale alla notte tra il 21 ...