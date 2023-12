Bufera di vento | tetti scoperchiati e danni nel Nord Italia | uragano forza 1 in arrivo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La provincia di Torino sta affrontando una situazione di emergenza a causa di venti eccezionalmente forti che hanno colpito in particolare la zona del Canavese. Le raffiche hanno raggiunto velocità straordinarie, con la Sacra di San Michele che ha registrato venti fino a 215 km/h, un’intensità raramente osservata in quest’area. La situazione a Ivrea, nel quartiere Bellavista, è particolarmente critica. Qui, ladelha causatosignificativi, con alberi sradicati e. Questi eventi hanno generato non solo preoccupazione tra i residenti, ma anche un considerevole sforzo da parte dei servizi di emergenza. Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate sin dalla sera precedente, lavorando incessantemente per gestire le numerose chiamate di soccorso e i ...