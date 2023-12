Buenos Aires contro il mega-decreto del nuovo governo Milei

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La prima grande manifestazione di protestaildi Javierha visto scendere in strada atantissime persone nella giornata di mercoledì. L’economista di estrema destra si è insediato all’inizio del mese come presidente dell’Argentina. Pochi minuti dopo un discorso televisivo di, la mobilitazione ha preso il via spontaneamente. Nel discorso infatti si parlava di undi drastica “deregulation” – l’eliminazione dilli e restrizioni – e privatizzazione dell’economia per contrastare la crisi che sta attraversando il paese. L’inflazione infatti è arrivata al 147 per cento e sta dilagando sempre di più la povertà. Tra le strade di...

