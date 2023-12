Buchanan-Inter | c’è l’apprezzamento | presto l’offerta al Bruges ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023)e l’si piacciono a vicenda. I nerazzurri ormai hanno messo nel mirino il sostituto di Juan Cuadrado.al. ALL-IN ? L’fa all-in su Tajon. L’esterno canadese, classe 1999, piace tanto alla dirigenza, tanto da averlo messo come prima opzione per sostituire Cuadrado, out per l’operazione al tendine che lo terrà fuori almeno per tre mesi. L’gode già deldel giocatore, che sta spingendo per lasciare ilgià a gennaio. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2025 e se l’estate scorsa i belgi chiedevano 18 milioni di euro, ora sono scesi a 12. L’vorrebbe mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto intorno a 7-8 ...