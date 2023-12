Buchanan | contatti già dalla primavera Le cifre dell’operazione – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tajonè l’obiettivo numero uno dell’Inter per il mercato di gennaio. Il calciatore del Club Bruges convince, Alfredo Pedullà da Sportitalia aggiorna. OBIETTIVO NUMERO UNO – Tajondà priorità all’Inter. Senza la concorrenza tutto dipende perciòproprietà. Icon il calciatore sono iniziati già ine questi lo hanno convinto ad aspettare i nerazzurri. Per portarlo a Milano servirebbero 10-12 milioni di euro seguendo un’operazione stile Robin Gosens dall’Atalanta. La dirigenza meneghina vede il canadese del Club Bruges come obiettivo numero uno per sostituire Juan Cuadrado, ha il contratto in scadenza nel 2025 e il prezzo si è abbassato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...