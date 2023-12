Brunch natalizio | tutti i locali romani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) A Natale puoi…fare il. Chi è stufo dei soliti pranzi e cene può rifocillarsi durante le feste con valide alternative.i nomi. Natale è sempre un punto interrogativo. Solitamente si passa con i familiari, questa è l’unica certezza che, però, lascia spazio anche a notevoli eccezioni. Il senso della famiglia non è sparito: è soltanto cambiato. Non è un mistero, infatti, che molti – al giorno d’oggi – preferiscono evadere dai canoni festivi. Niente imposizioni e soprattutto niente rimpatriate obbligate. Se fino a qualche anno fa andare a trovare il padre, la madre, la nonna, gli zii era un obbligo. Oggi si può soprassedere. Nel senso che non si scandalizza nessuno (o quasi) se il giro dai parenti si posticipa o rimanda. L’importante è non ignorarli sempre, ma il Natale non è più cardine di riferimento per quel che riguarda la famiglia e i ...