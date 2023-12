Boxe | i piazzamenti dei migliori italiani nelle classifiche mondiali WBC | WBA | WBO e IBF

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Alla fine di un altro anno, il 2023, si va a rimarcare come le presenze deglidelle quattro sigle più note del pugilato mondiale siano ancora abbastanza limitate. Sono sei, infatti, gli esponenti dellaazzurra classificati tra i primi 15 in base alle ultime graduatorie. Prima di iniziare, va ricordato che l’ultimo aggiornamento della WBC è del 30 novembre, mentre per quanto riguarda la WBA si è avuto il 1° dicembre, per l’IBF il 12 dicembre e per la WBO il 15 dicembre. Ciò ravvisato, la carrellata inizia con Simone Federici. Il trentenne di Tivoli è attualmente al decimo posto nei massimi leggeri per la WBC, nonché al tredicesimo per la WBA. L’ultimo suo combattimento risale allo scorso febbraio con il georgiano Levani Lukhutashvili a Genova. La sua attività è al momento assai limitata; ...