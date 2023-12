Botti illegali | oltre 1500 petardi sequestrati nel Napoletano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe fuochi, si intensifica la vendita in vista del Capodanno. E direttamente proporzionali all’aumento della domanda di mercato anche i sequestri dei carabinieri. I militari del comando provinciale di Napoli monitorano l’intero territorio con servizi dedicati. Il primo a finire nei guai un 39enne di Casalnuovo di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione i carabinieri della locale tenenza hanno scoperto ben 1537 ordigni di varia natura. Tutti, destinati verosimilmente ai clienti della provincia.59 chili di, affidati in custodia ad una ditta specializzata. Per il 39enne una denuncia in stato di libertà. Altrettanto pericoloso il materiale trovato nell’abitazione di un operaio di ...

Salerno . Proseguono i controlli della guardia di finanza di Salerno sul territorio provinciale in vista del capodanno. Nelle ultime ore le fiamme gialle hanno sequestrato 36 chili di '. Nell'operazione, come ha sottolineato il procuratore vicario Luigi Alberto Cannavale, sono state denunciate due persone. Sequestrato anche un automezzo utilizzato per il trasporto....l'implementazione dei controlli di sicurezza presso gli esercizi commerciali al fine di prevenire e reprimere la vendita illecita di prodotti pirotecnici e il ritiro dal mercato degli. ...Botti e fuochi illegali, si intensifica la vendita in vista del Capodanno. Pericoloso il materiale trovato nell’abitazione di un operaio di Gragnano. L’uomo, incensurato di 53 anni, nascondeva in casa ...Eseguite due distinte operazioni di servizio. Una a Prata Principato Ultra dove un 57enne è stato arrestato e l'altra ad Atripalda ...