Bosman | «vivo con una pensione di disabilità Solo Rabiot e sua madre mi hanno aiutato»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Jean-Marc, ex calciatore, è passato alla storia per la sentenza che prende il suo nome, che ha cambiato per sempre il mondo del calcio, e in specifico del calciomercato. Ieri è stata emessa la sentenza della Corte Europea sul monopolio Uefa sul calcio, che potrebbe avere la stessa importanza storica che la sentenzaebbe a quei tempi.ha rilasciato una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport” dove parla di come vive ora e di cosa pensa della Superlega. Cosa pensa dei titoloni favorevoli alla Superlega: «Guardi, le parlo dalla mia modesta casa, dovecon mio figlio e a malapena riesco ad avere un introito mensile per pagare tutte le bollette. Penso che questa sentenza della Corte europea servaa ricordare a Fifa e Uefa che non sono al di sopra delle leggi e che non ...