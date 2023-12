Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 22 dicembre 2023)per più di. La panoramica sulla misura e su come ottenerla con domanda online. I cittadini napoletani potrebbero giovarsi di un contributo per le festività, che sarà molto utile per coprire le spese tipiche del periodo. Si tratta deldel valore di 460, che potrebbe essere assegnato a circa– 4.500 nuclei aventi diritto.Spese2024, in che cosa consiste? (Informazione Oggi)Di seguito una breve guida con le informazioni essenziali per ottenere il beneficio, la cui domanda andrà fatta direttamente online – evitando di ...