Bonus auto elettrica 2024 | a chi spettano gli incentivi per il settore

Un nuovo bonus come incentivo per rottamare la vecchia auto e acquistarne una nuova, elettrica o ibrida, che vale anche per moto e scooter . La ... (europa.today)

... sovvenzionati spesso da alcuni discutibili. Tuttavia, hanno sempre destato molte ... perché causavano problemi ai pedoni e alle. Progressivamente sono aumentate le limitazioni in diverse ......serve ad accertare la situazione economica delle famiglie al fine di valutare se gli spettano... Per, moto (cilindrata superiore ai 500cc) e imbarcazioni di proprietà alla data di ...Da gennaio 2024 dovrebbero tornare gli incentivi per chi acquista una nuova auto. La novità è che questa volta lo sconto non è previsto soltanto per le vetture elettriche e ibride. Cresceranno gli ...Per il 2024 è previsto un bonus auto per sostituire l'automobile vecchia con una elettrica o ibrida. Vediamo come funziona e chi ne ha diritto.