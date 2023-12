Boniek | “Vedo il Napoli favorito contro la Roma | su Zielinski”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Zibi, vicepresidente UEFA, ha parlato a Vikonos Web Radio/Tv durante Febbre a 90. Queste le sue parole: La Superlega? “Si organizzino pure, non potranno mai contare sull’appoggio dell’Uefa e della Fifa, secondo me in Europa non siamo preparati ad avere competizioni non per il merito sportivo, lasciamo spazio a queste voci, tanto prima di organizzare una cosa del genere ci vorranno anni. Oltretutto voglio vedere anche chi aderisce, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dice che il monopolio Uefa e Fifa c’è ma non può vietare altre competizioni, una volta tolto il monopolio però non si è capito più nulla. Certo non escludo che alcune squadra facciano un torneo tra di loro, ci sono gli arabi, non è un progetto sportivo, ma volto solo a fare soldi. Non c’è niente da vedere con il calcio, senza meriti sportivi non si va da nessuna ...