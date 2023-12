Bomba nell' auto dell' ex marito | indagata un' avvocatessa del Chietino 

(Di venerdì 22 dicembre 2023) AGI - Voleva uccidere l'exed è ritenuta la mandante'attentato in cui lui, un ufficialea guardia di finanza, è rimasto illeso dopo l'esplosionea suadi una. Con queste accuse, unadi 38 anni di San Vito Chietino (Chieti), risultaper concorso in tentato omicidio e detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivo. L'inchiesta è condotta dalla procuraa Repubblica di Napoli, che ha affidato ai carabinieri le indagini sull'agguato incendiario, avvenuto lo scorso 21 marzo a Bacoli, al quale il militare - in servizio in Campania - è scampato gettandosi da un finestrinoa macchina in fiamme. Sono indagati per gli stessi reati anche Franco Pierno, 50 anni di San ...

Ha voluto piazzare unanella sua auto per liberarsi, una volta per sempre, del suo ex marito. Ma lui, un ufficiale della guardia di finanza, è rimasto illeso scappando dal finestrino della vettura, qualche attimo