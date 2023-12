Bologna | i convocati per l’Atalanta | novità per Orsolini

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta , ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa dell’Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa ... (sportface)

Alle ore 15 si gioca di interessante match trae Atalanta con Thiago Motta che non ha ... I giocatori di Serie Aper la 17° giornata FIORENTINA Portieri: Terracciano, Christensen, ...I lavori dell'Assemblea sononell'aula consiliare e sono trasmessi in diretta streaming sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/il - governo - della - citta). Nell'ultima seduta ...Piove sul bagnato per l'Inter. Dopo la sconfitta, in rimonta, contro il Bologna, i nerazzurri hanno perso anche Lautaro Martinez per infortunio. Dopo gli esami strumentali di questa mattina, la ...Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico ...