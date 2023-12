Bologna-Atalanta | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è una partita valida per la diciassettesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00:, tv e. La partita più interessante di questo turno prenatalizio, insieme a Roma-Napoli, si gioca allo stadio “Dall’Ara” tra i padroni di casa dele l’. Possiamo tranquillamente definirlo uno scontro Champions, visto che i felsinei sono quarti da soli quando mancano pochi match al giro di boa e fanno parte di quel nutrito gruppo di squadre divise da appena tre punti in cui c’è anche la Dea, settima ma a due lunghezze dai rossoblù. Zirkzee – IlVeggente.it (Lapresse)Gli uomini di Thiago Motta ormai non fanno più notizia e nel giro di una settimana si sono presi lo scalpo di Roma e Inter: i ...

Ma insieme a queste big, c'è la grandissima sorpresa del campionato: ilche a suon di prestazioni sensazionali si è inserita nella corsa alle zone che contano, il match contro l'......hanno cominciato a mettergli gli occhi addosso e di conseguenza come potrebbe fare ila ... se il Manchester United ha versato nelle casse dell'per Rasmus Hojlund un'ottantina di ...Senza Bonaventura, Quarta e Nico Gonzalez la Fiorentina si presenta a Monza con l'opportunità di sfruttare un turno interessante. Già, perché mentre i viola sono di ...Tra i giocatori più attesi di Bologna-Atalanta in programma domani allo Stadio Dall'Ara ci sono Luis Muriel e Joshua Orobosa Zirkzee. I due calciatori hanno poco in comune se non un certo estro che li ...