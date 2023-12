Bollette Cassazione boccia le spese di spedizione agli utenti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Le aziende telefoniche non potranno più addebitare i costi didelle. Lo ha deciso la Corte diCon l’ordinanza 34800 dello scorso 13 dicembre la corte diha stabilito che le compagnie telefoniche non posso addebitare ai clienti il costo delletelefoniche. Nel caso specifico di tratta di Telecom Italia SpA, ma in realtà con l’ordinanza dellavale per tutte le compagnie. Si mette così fine ad una questione annosa che poteva arrivare a costare sino a sesssanta euro all’anno per gli. Ladeve essere a carico dell’azienda a meno che quest’ultima non offra una modalità alternativa di invio della bolletta, ad esempio attraverso ...

