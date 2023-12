Bolletta gas | verso la fine della maggior tutela | ecco le offerte per chi non migra nel mercato libero

A novembre il costo del gas per la famiglia tipo in tutela ha segnato una diminuzione dell’1 ,3 per cento – ai minimi da due anni – rispetto al mese ... (secoloditalia)

L’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha annunciato una riduzione dell’1,3% per la Bolletta del gas delle famiglie italiane ... ()

Lo abbiamo fatto con il, lo faremo con l'acqua. Da gennaio i lucani avranno un bonus nelladell'acqua. Grazie all'opera di risanamento finanziario di Acquedotto lucano e a una riduzione ...L'impatto di una caldaia sulladelè sempre piuttosto elevato. In questo inverno 2023 - 2024, quanto costa inla caldaia La caldaia dellavora soprattutto in inverno, per generare il calore che si ...La fornitura del servizio continuerà ad essere garantita e anche sul fronte dei prezzi non dovrebbero esserci scossoni. Besseghini (Arera): "Non bisogna avere fretta, il tempo c'è sempre" ...A metà novembre l’autorità di regolazione nazionale Arera ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere di acqua, luce e gas (compresi il Gpl ... potranno ...