Boca Juniors | un ex inter può fare ritorno in Argentina

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ever Banega, argentino di 35 anni, ex Siviglia eattualmente Qatar all'Al Shabab, potrebbe tornare presto in patria. Secondo Estadio...

In Argentina hanno votato il nuovo presidente del Boca Juniors e non poteva che vincere l’idolo indiscusso, Juan Roman Riquelme In Argentina hanno ... (calcionews24)

Per il mercato di gennaio in casa Lazio stanno valutando alcuni profili per rinforzare la difesa. 18 gol subiti in 16 gare di campionato, più... (calciomercato)

Domenica ha avuto il suo bagno di folla quando si è recato alle elezioni del: lo ha fatto come gesto di solidarietà nei confronti dell'ex presidente Maurizio Macrì , che ha presentato la ...Dopo una stagione con il suo vecchio club (l'Independiente) e un breve e non felice passaggio al, Orsi ritrova il suo vecchio spunto sia con il Platense che con l'Almagro mettendo a ...Boca Juniors, noto come “la metà più uno” dell’Argentina, è diventato l’epicentro di una battaglia politica quando oltre 43.000 persone hanno eletto Juan Román Riquelme come presidente del club, ...Esplora l'emozionante storia del Boca Juniors dagli esordi alla guida di Juan Román Riquelme come presidente, tra trionfi e sfide.