Bimbo di 4 anni ucciso a coltellate | arrestata una donna di 41 anni Cosa è successo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Oggi, in un tranquillo quartiere di Hackney, Londra, si è consumata una tragedia senza precedenti quando un bambino di soli 4è stato brutalmente. Unadi 41è statacon l’accusa di omicidio, sospettando che si tratti di un caso di violenza domestica. La vittima e l’erano legate da una relazione che la polizia ha confermato, senza fornire ulteriori dettagli. L’atroce episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 11 presso un’abitazione di Montague Road. Gli agenti sono intervenuti in risposta a una chiamata di un vicino preoccupato per il benessere del bambino. Una volta giunti sul luogo, hanno trovato il piccolo gravemente ferito a causa di colpi di coltello. Nonostante i ...