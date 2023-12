Biccy Awards 2023 | ecco le nomination | VOTA!

Leggi su biccy

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Come ogni anno a dicembre, da quandoè nato (quindi da quattordici anni), è arrivato il momento dei. (Qua per rivedere i vincitori del 2022). Anche questa volta saranno premiati i protagonisti della musica, della tv e del mondo LGBTQ+ che ci hanno regalato gioie nel corso degli ultimi dodici mesi. Spargete la voce e votate i vostri preferiti. Quest’anno ci sono anche alcune nuovecome la Notizia Televisiva Più Scioccante e il Premio Fagnani per la miglior belvata (questo è stato suggerito da uno di voi) che ha preso il posto del compianto Premio Caffeuccio. Questo perché quest’anno del caffeuccio ce ne hanno privato. Ovviamente non poteva mancare il nuovo Premio Shakira perché come ci ha insegnato la cantante le donne ferite non piangono, fatturano. Qual è stato il ...