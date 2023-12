Berlino | la recensione | la verità | vi prego | sull’amore

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ladi: lo spin-off de La casa di carta cambia tono rispetto alla serie principale, diventando soprattutto una commedia romantica (con rapine annesse, ovvio). In streaming su Netflix dal 29 dicembre. "Il Titanic. Questo è l'amore. Inizi ballando felice durante i banchetti e poi finisci nella Fossa delle Marianne. E c'è solo una tavola per salvarti. Uno rimane aggrappato a congelarsi, l'altro finisce dritto in mare". A parlare è Cameron, una delle protagoniste di, spin-off della serie spagnola La casa di carta, su Netflix dal 29 dicembre. E potremmo dire quasi: 'la, vi, sull'amore', in apertura di. Sì perché qui si parla spesso d'amore: tra amici che si confrontano, o tra due persone che sono amanti, o che stanno per diventarlo. Lo ...