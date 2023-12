Bergomi tanti auguri | +60 per lo ‘Zio’! L’Inter | «Simbolo | capitano»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Lo ‘Zio’ Giuseppecompie oggi 60 anni. Cifra tonda per una delle bandiere più note e storiche del. Una vita in nerazzurro. BUON COMPLEANNO ? Giuseppeè il più giovane debuttante della storia del. Il suo posto nella storia nerazzurra ha iniziato a ritagliarselo fin dalla prima volta in cui ha messo un piede in campo con la maglia nerazzurra. Maglia che non si è più tolto, mai. Aveva 16 anni e 39 giorni quando Bersellini lo fece debuttare in Juventus-Inter di Coppa Italia. Era il 30 gennaio 1980., nato a Settala, periferia di Milano, aveva già piglio deciso. Il suo record di presenze in nerazzurro, 756, sembrava imbattibile, e solo un altro monumento come Javier Zanetti, suo erede naturale, è riuscito a superarlo....