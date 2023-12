Bergomi | «Famiglia milanista ma io volevo l’Inter! Affascinato da tutto»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nel giorno dei suoi sessant’anni Giuseppeapre il cassetto dei ricordi ripercorrendo i suoi migliori momenti all’Inter. Di seguito l’emozionante intervista nel salotto di Sky Sport 24. ESORDIO – Giuseppe: «La prima cosa che metto dentro nei miei 60 anni? Tante cose, mi viene in mente l’oratorio, giocare per strada con i miei amici, i primi provini all’Inter, il settore giovanile, l’esordio in Coppa Italia contro la Juventus, poi il primo gol contro il Milan. Poi a 18 anni diventi subito campione del Mondo e capisci che il talento da solo non basta, ci deve essere un pizzico di fortuna. Tanti campioni mi hanno aiutato tantissimo, con un maestro come Enzo Bearzot. Se mi viene in mente l’esordio con l’Inter con Bersellini e il Mondiale dell’1988. Quando indossi quella maglia ti dà delle emozioni uniche. Mio papà era ...