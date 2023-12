Benito Fornaciari e la grande commedia del calcio di provincia | Alberto Sordi mattatore de Il presidente del Borgorosso Football Club

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un intero paese della Romagna in trepidazione per la sua squadra die ilsognano la promozione nel campionato di quarta serie. Per conquistare un posto nell’Interregionale, però, i bianconeri non possono permettersi troppi calcoli: parola dell’anzianoLibero), una vita per l’azienda di famiglia e i colori bianconeri. La carica emotiva del suo discorso è tale cheha un malore sull’autobus che sta portando ila Guastalla. La notizia corre veloce fino alle austere mura del Vaticano: qui lavora l’unico figlio di– impersonato sempre da ...