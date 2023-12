Benessere mentale al lavoro | settimana corta e complicità fra colleghi possono fare la differenza

Il Silicio Organico , un elemento presente in natura e cruciale per molteplici processi biologici, riveste un ruolo Fondamentale nella Salute umana. ... (goingate)

...La classifica è stata stilata da esperti di un'azienda olandese che vende prodotti per il,... inclusa la salute) e i sondaggi sul tema condotti da Eurostat e da Gallup. In particolare, ...Durante le vacanze molte volte pensiamo solo nele dimentichiamo delfisico. Giusto che sia così… però mantenere la forma fisica anche durante le vacanze è molto ...Il progetto denominato Teatro Immaginario vede in partnership Meta Aps, nell'ambito delle attività collaterali del teatro Maria Caniglia ...E se le feste sono un momento ideale per fermarsi e ricaricare le batterie, anche il workout assume un ruolo primario per il benessere mentale e fisico. Lo sviluppo di allenamenti quotidiani molto più ...