Belen Rodriguez | nuovo stile per lei | il colpo di testa stupisce i fan

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Cambio di look per. La showgirl argentina si è recata dal suo parrucchiere di fiducia, Aldo Coppola, per un rinnovo della chioma. Di solito siamo abituati a vederla con i capelli lunghi e lisci. Questa volta ha voluto aggiungere delle sfumature di biondo lungo le lunghezze e di di farsi fare una piega riccia. “Un raggio di sole per me“, ha scritto sotto il post. E in effetti questo colore le dona luminosità al viso. Ma sarà solo una questione dio una frecciatina velata?in intimo. Gli hater: ...

punta sul tailleur in versione casual, con giacca crop e pantaloni sportivi. Anche il look proposto da Marina Di Guardo è perfetto per Natale. Qual è il suo stile Scoprilo guardando ...C'è aria di cambiamento per. Il nuovo taglio di capelli, accompagnato da una acconciatura che raramente le abbiamo visto, si traduce in un evidente voglia di dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera. La ...Cambio di look per Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è recata dal suo parrucchiere di fiducia, Aldo Coppola, per un rinnovo della chioma. Di solito siamo abituati a vederla con i capelli lungh ...Per la scelta del look per Natale le vip danno consigli preziosi: Da Diletta Leotta a Belen Rodriguez, ecco le proposte da copiare ...