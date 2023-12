Basket | Nba Ettore Messina fra candidati Hall of Fame 2024

Indianapolis, 19 dic. -(Adnkronos) - I Los Angeles Clippers (16-10) vincono 151-127 sul campo degli Indiana Pacers (13-12) e in fila no l' ottava ... (liberoquotidiano)

Denver , 19 dic. - (Adnkronos) - I campioni Nba in carica dei Denver Nuggets (18-10) battono in casa 130-104 i Dallas Mavericks (16-10). Dopo la ... (liberoquotidiano)

Charlotte, 19 dic. - (Adnkronos) - Nba in lutto per la morte a soli 52 anni di Eric Montross , ex giocatore di Boston Celtics, Detroit Pistons, Dallas ... (liberoquotidiano)

In alcune occasioni ha sostituito lo storico coach dei texani, diventando nel novembre 2014 il primo allenatore non nordamericano a vincere una garaprima in regular season e poi, nel 2018, ai ...Il NuovoAquilano chiude l'anno al PalaAngeli con una vittoria preziosissima sulla Fortitudo Isernia Con una prestazione di grande intensità e carattere il NuovoAquilano chiude l'anno superando al PalaAngeli Prosolidar la Fortitudo Isernia, in un remake della saga infinita tra le due squadre, protagoniste la scorsa stagione della finale playoffs ...L'attuale coach di Milano è stato vice di Popovich fra il 2014 e il 2019 ROMA (ITALPRESS) - C'è anche il nome di Ettore Messina nella ...L’avvicinamento al Natale è sempre un momento di bilanci nella Nba, con parecchie delle favorite che stanno faticando molto più del previsto. Nelle gare della notte parecchie sorprese, dall’ennesima ...