Bari-Cosenza e Pisa-Ascoli | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 22 dicembre 2023)sono valide per la diciottesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliLa sconfitta contro lo Spezia ha fatto sprofondare di nuovo nella disperazione i tifosi del, che fino al momento hanno visto una squadra incapace di fare punti con continuità e che si ritrova fuori dai playoff quando, all’inizio della stagione, gli obiettivi tecnici erano altri. Nemmeno il cambio di allenatore ha dato i frutti sperati e contro ilanche Marino si gioca la panchina. Brenno, portiere del(Lapresse) – Ilveggente.itUna non vittoria potrebbe mettere la parola fine all’esperienza dell’allenatore che ha preso il posto di Mignani. ...