Bande in azione a Termini | paura tra i turisti | ondata di rapine e furti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Puntano ai, li accerchiano e li rapinano. È il metodo che un gruppo di ladri applica a Stda settimane ai visitatori, vittime di continuisu cui dopo varie segnalazioni indaga anche la Prefettura per un aumento esponenziale di criminalità. Rapinati nei pressi della St, un interscambio ferroviario che ogni giorno raccoglie migliaia dida e per Roma. Sono loro le principali vittime dei colpi che vengono messi a segno da un gruppo di nigeriani nelle vie parallele alla st: da via Principe Amedeo a via Giolitti, il metodo è sempre lo stesso. I malcapitati vengono accerchiati e presi d’assalto dalla banda che, secondo gli agenti, sarebbe sempre la stessa.e ...