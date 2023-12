Banca Ifis dona un milione di euro alla Fondazione Banco Alimentare Onlus

Sei milioni di euro, questo l'ammontare degli investimenti dell'agenda sociale dinel triennio 2022 - 24, in particolare in quattro ambiti di intervento: diversità e inclusione, cultura e territori, ricerca e prevenzione, giovani e sport, per un futuro più rispettoso ...ha annunciato di aver donato 1 milione di euro alla Fondazione Banco Alimentare Onlus , rafforzando così il suo impegno per l'inclusione sociale e il supporto alle persone in difficoltà ...Banca Ifis rafforza il proprio impegno a favore dell'inclusione sociale e del sostegno alle persone che hanno maggiori difficoltà economiche donando un milione di euro alla Fondazione Banco Alimentare ...È stato donato oggi, 22 dicembre, 1 milione di euro a Fondazione Banco Alimentare. La somma erogata da Banca Ifis consentirà la distribuzione dell’equivalente di 10 milioni di pasti ( un pasto ...