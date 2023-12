Avellino | presepe con due Marie per apertura alla comunità Lgbt voluto dal parroco È polemica

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 “La tradizione parla di Giuseppe e Maria perché stravolgerla?”. Capocastello di Mercogliano, provincia di: ildaldon Vitaliano Della Sala continua a far discutere. Niente San Giuseppe e al suo posto, accanto a Maria, un’altra donna. Un’alle famiglie arcobaleno eche sta dividendo l’opinione pubblica e spaccando in due la cittadina campana. A intervenire ai microfoni di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4, è lo stesso, che giustifica la sua decisione e l’allestimento originale del: “Simboleggia due mamme che hanno un figlio”, spiega don Vitaliano. All’inviato ...

Monsignor Suetta, che ne pensa delblasfemo apparso ad"Più che blasfemo lo considero unoffensivo dell'intelligenza: colgo la blasfemia ...AdDon Vitaliano ha allestito uncon due mamme, al posto delle tradizionali statuine della Vergine Maria e San Giuseppe in attesa di Gesù Bambino. L'obiettivo 'Una festa più inclusiva', ...Don Maurizio Patriciello attacca don Vitaliano della Sala per il presepe con due madri e nessun San Giuseppe: "La Chiesa non ha nemici ...