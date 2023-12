Australian Open | l' entry list delle qualificazioni | 20 italiani al via

Venti gli italiani al via delle qualificazioni dell'2024 , tre donne e 17 uomini. Nella lista delle iscritte al tabellone femminile spicca il nome di Sara Errani, ex numero 5 del mondo e finalista al Roland Garros 2012. Numero 105 del ...Novak Djokovic A 36 anni Novak Djokovic ha vissuto una delle migliori stagioni della propria leggendaria carriera. Il tennista serbo ha trionfato in 3 Slam (, Roland Garros e Us), perso in finale contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, conquistato le Nitto ATP Finals divenendo primatista per titoli conquistati al Torneo dei Maestri (...Venti gli italiani al via delle qualificazioni dell'Australian Open 2024, tre donne e 17 uomini. Nella lista delle iscritte al tabellone femminile spicca il nome di Sara Errani, ex numero 5 del mondo ...Dal 14 al 28 gennaio gli Australian Open 2024 terranno banco a Melbourne. Il primo Slam della stagione del tennis offrirà non pochi spunti per comprendere come il confronto generazionale tra "vecchio ...