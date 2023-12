Australian Open 2024 | i giocatori senza tornei ufficiali prima di Melbourne | Jannik Sinner non è il solo

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Questione di programmazione. Simone Vagnozzi l’aveva chiarito ai microfoni di OA Sport: “Avendo finito molto tardi con la Coppa Davis, aveva bisogno comunque di una settimana di vacanza e di stop, e se fossimo partiti subito lasettimana di gennaio ci sarebbe stato troppo poco tempo per mettere della benzina nel corpo di. Quindi avevamo bisogno di più tempo e abbiamo deciso di non giocare lasettimana: farà due partite di esibizione per riassaporare il clima di un match“. L’altoatesino quindi non affronterà nessun torneo a precedere lo Slam diproprio per il protrarsi della stagione appena conclusa, con il trionfo della Davis. In questo ragionamento, la necessità di lavorare specialmente dal punto di vista fisico per il n.4 del mondo ed essere pronto per gli sforzi ...