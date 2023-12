Attivisti Ultima Generazione su palco Santa Cecilia durante ‘Messiah’ di Haendel

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’attacco del maestro John Nelson all’orchestra per il celeberrimo coro ‘Allelujah’ deldiha dato il via involontario anche all’irruzione suldell’Auditorium Parco della Musica di Roma a tredi, mentre uno è rimasto in platea a riprendere la scena. I quattro, due ragazzi e due ragazze con indosso delle magliette con diverse scritte, erano entrati nella saladell’edificio di Renzo Piano pagando regolarmente il biglietto come spettatori per assistere al concerto del cartellone dell’Accademia di. I treche sono saliti sul, si sono seduti in silenzio ai piedi del podio, accanto ...