Attilio Fini | a 93 anni l’ex campione di scherma ha disarmato e fatto arrestare un rapinatore | “Mi ha puntato la pistola | ma ho reagito”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) A 93subisce un tentativo di rapina, ma reagisce e riesce a colpire e disarmare il malintenzionato. È accaduto a Milano, e il protagonista è un grandedella storia dellaitaliana.è stato sciabolatore ed è a tutt’oggi il c.t. italiano più vincente della storia: in carica dal 1973 al 1994, ha vinto più di 450 medaglie, e ora scherza raccontando la sua disavventura e la sua ancora ottima forma fisica. “Soprattutto il tizio ignorava che in pedana ho divorato il fegato a tanti arbitri”, ha raccontato in un’intervista a Il Corriere della sera. Sul posto è intervenuta la Polizia e l’uomo è stato arrestato. Il tentativo di furto è avvenuto lunedì 18 dicembre, verso sera, in Piazza De Agostini, in zona Solari, “proprio di fronte a casa mia, stavo rientrando dopo aver ...

Estratto dell'articolo di Flavio Vanetti per il 'Corriere della Sera'Oltre a non aspettarsi la reazione, l'aggressore non conosceva i suoi trascorsi di sciabolatore e di c.t. vincitutto della scherma (dagli anni 70 agli anni 90 ha ..., 93 anni è stato sciabolatore e ct della scherma dagli anni '70 agli anni '90 , il più vincente della storia, e ora scherza raccontando la sua disavventura . ' Soprattutto dice in un'...Il 93enne, ex campione olimpico, ha sventato una tentata rapina disarmando il ladro con un'incredibile prontezza di riflessi ...In piazza De Agostini a Milano, Attilio Fini, classe 1930, si è trovato faccia a faccia con un uomo armato di pistola che gli ha intimato di consegnare soldi e orologio. La reazione di Fini è stata ...