Attenzione alla nuova truffa bancaria | l’sms non è quel che sembra

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una situazione assolutamente inaspettata.arriva dbanca ma l’epilogo, purtroppo conduce. Una situazione realisticamente sgradevole. L’idea, del tutto sbagliata di avere a che fare con la propria banca, per una problematica imprevista da gestire che in realtà si dimostra poi tutt’altro. Le logiche del web spesso possono creare situazioni abbastanza spiacevoli. Sono anni che le cronache nazionali riportano notizie di operazioni di naturaldina ai danni dei cittadini. La conferma e poi il raggiro – informazioneoggi.itIn principio, le modalità di approccio da parte deitori del web consistevano bene o male sempre nella stessa pratica. Una mail, o magari un sms veicolato spesso anche attraverso social e piattaforme di messaggistica istantanea, contente un ...

Enrico Brignano : “Sono dalla parte di chi combatte per la pagnotta ” “Chi combatte per la pagnotta merita più attenzione di un influencer” : lo ... (tpi)

L’ambiente online dell’INDIRE a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio ... (orizzontescuola)

OltreClerici in effetti, sono arrivate anche le scuse dello stesso Barzetti che ovviamente ... Chiaramente visti gli ultimi fatti l'è altissima su questo tema ma come dice Giuseppe ...... spesso però ci si dimentica quanto è importante dare la giustaai bambini e far sì che ...attiva da più di 100 anni in Friuli Venezia Giulia che dal 2019 lavora a progettualità dedicate...Nei giorni scorsi, sul suo profilo personale @make.life.happen, Coburn ha pubblicato un video che ha già catturato l’attenzione di oltre 250 mila ... da un paio di settimane ma già si integrano alla ...Friburgo (Agenzia Fides) - "La nostra casa non è solo quella fatta di mattoni, è il mondo intero, dobbiamo tutelarlo e preservarlo per le generazioni future" . Lo afferma Elisa, una delle bambine che ...