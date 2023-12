Atletico Madrid-Siviglia | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è un recupero della quarta giornata dellae si gioca sabato alle 16:15:, tv e streaming. In testa il Realha preso il Girona. Mentre l’, dopo il pareggio interno contro il Getafe (gli uomini di Simeone hanno giocato un tempo in dieci uomini) non può più superare il Barcellona di Xavi, ma solamente prenderlo al terzo posto in classifica, andando a meno sette dalle vetta del campionato spagnolo. E già questo basta e avanza, comunque, per dare delle motivazioni importanti ai Colchoneros, che vorrebbero almeno passare il Natale appaiati ai catalani. Morata (Lapresse) – Ilveggente.itSulla carta dovrebbe essere semplice contro il, guardando ...

Dopo 18 giornate la classifica in testa recita: Real45, Girona 45, Barcellona 38,35 (con una gara in meno). Mantiene le aspettative della vigilia, dunque, il Real di Carlo ...Alla terza squadra di Spagna, l', il compito di ricordare che il resto del calcio nazionale la pensa in maniera diametralmente opposta: "La comunità calcistica europea non sostiene ...CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO ATLETICO MADRID RETROSCENA - L'Atletico Madrid sarebbe stato molto vicino ad accaparrarsi le prestazioni di Luis Alberto in passato. Ecco di seguito il retroscena di ...Il campionato in Spagna riprenderà il 2 gennaio così festeggiano il Natale in testa la sorpresa Girona con il Real Madrid. Nel turno infrasettimanale il Betis frena alla fine la corsa del Girona dei ...