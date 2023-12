Atletico Madrid | il presidente Cerezo avvisa l’Inter | “Uno degli obiettivi è arrivare in alto in Champions”

Il Bayern Monaco ha ribadito ancora una volta il suo no alla creazione di una Super Lega. 'La porta della Super League per l'FC Bayern rimane ... (247.libero)

Lazio, il primo rinforzo arriva dalla Cremonese: è Valeri ma arriverà a giugno

Sono rimasti insieme in biancoceleste fino alla stagione 2002/03 (poi Simeone tornò all'), una squadra piena zeppa di campioni: molti di loro hanno scelto la carriera in panchina, non ...

Come si schierano i grandi club europei dopo la sentenza sulla Super Lega

Bayern Monaco , Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen,, Siviglia, Real Sociedad, Manchester United, Psg e Monaco attraverso comunicati ufficiali o post sui loro profili social hanno ...

No di Roma e Inter, Napoli apre al dialogo. Milan: 'Presto per esprimere opinioni'

Il Napoli si dice favorevole, pronto al dialogo, l'Inter e la Roma sono schierate sulla barricata dei contrari, insieme ad altri club europei come Atletico Madrid, Bayern Monaco e Manchester United.

Personaggi: vai alla sezione

Il francese ha eguagliato Aragones come miglior realizzatore di sempre nell'Atletico e i tifosi sono ai suoi piedi. Già dimenticati il suo approdo al Barcellona e il suo ritorno nella freddezza genera ...